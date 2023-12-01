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12:25, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Кара-Мурзу оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал публициста Кара-Мурзу за нарушение закона об иноагентах

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

Публициста признали виновным по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Он не предоставил в уполномоченный орган необходимые сведения о деятельности иноагента.

Кара-Мурзу оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В апреле Мосгорсуд приговорил публициста к 25 годам колонии строгого режима. Кара-Мурзу обвинили в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.

Кара-Мурзу внесли в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Помимо него этот статус получили бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом), политический обозреватель Сергей Пархоменко (признан в РФ иноагентом) и другие.

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