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13:18, 4 декабря 2023Путешествия

Летевший из Египта пассажирский самолет приземлился в России со второй попытки

РЕН ТВ: летевший из Хургады самолет приземлился в Москве со второй попытки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Следовавший из Египта в Россию самолет приземлился в Москве только со второй попытки из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет РЕН ТВ.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник ночью, 4 декабря, с лайнером, летевшим из Хургады в Москву. Пассажиры рейса рассказали, что несколько часов провели взаперти в воздушном судне в Домодедово, поскольку их борт не смог сесть в Шереметьево из-за сильного снегопада.

По данным издания, сначала самолет долго кружил, ожидая возможности посадки в аэропорту назначения. Однако когда топливо начало заканчиваться, лайнер направили в другую столичную авиагавань — Домодедово.

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«Абсолютно ничего не объясняли, просто сказали, дозаправиться надо, — сообщила одна из пассажирок. — Спрашиваем про сроки, говорят, не знают, сколько будет. (…) В общей сложности задержали на четыре часа».

Ранее стало известно, что в трех московских аэропортах 4 декабря произошла отмена и задержка по меньшей мере 82 рейсов. В Домодедово задержали вылеты 35 воздушных судов, четырех — отменили. Во Внуково перенесли 25 авиарейсов, два — отменили. В Шереметьево задержали 36 рейсов, один — отменили.

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      Фариза Бацазова
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