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17:21, 4 декабря 2023Путешествия

Мошенники заработали миллиард рублей на фейковых жалобах туристов об отравлении

Мошенники на Майорке заработали миллиард рублей на фейковых жалобах туристов

Фото: Unsplash

Мошенники из Великобритании придумали схему с фейковыми жалобами туристов на отравления во время отпуска и заработали на этом миллиард рублей. Подробностями дела делится таблоид The Sun.

Как сообщает источник, одной из восьми обвиняемых в мошенничестве с отелями на Майорке оказалась 44-летняя британка и мать троих детей Лаура Джойс (Laura Joyce). В 2016-2017 годах она вместе с подельниками убеждала туристов симулировать отравления и требовать компенсации у гостиниц.

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По данным источника, таким образом банда собрала жалобы более 800 отдыхающих, при этом только 38 из них реально требовалась медицинская помощь. Убытки от действий мошенников оцениваются в 9,5 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда рублей).

Джойс арестовали еще в 2017 году, с тех пор продолжается разбирательство. Согласно новым документам, которые попали в распоряжение The Sun, отельеры Майорки потребовали, чтобы британку посадили на 6,5 лет. Кроме того, пострадавшие захотели получить денежные компенсации.

Уточняется, что суд над Джойс и ее сообщниками состоится в 2024 году, его дата пока не назначена.

Ранее сообщалось, что россиянин сел в тюрьму на 4,5 года за махинации с туристическим кешбэком. Злоумышленник предоставил ложные сведения, что в его гостинице проживали 67 постояльцев, и таким образом украл более 11,6 миллиона рублей из федерального бюджета.

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      Мария Борисова
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