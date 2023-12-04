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00:52, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

На Украине начали отправлять на фронт кошек

Bild: Украина отправляет на фронт кошек для борьбы с мышами и крысами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине стали отправлять на фронт кошек из-за нашествия мышей и крыс, сообщает немецкий портал Bild.

Отмечается, что грызуны забираются в спальные мешки к солдатам и мешают им спать. Кроме того, они также грызут все, что им попадается, в том числе обмундирование и кабели связи. Для борьбы с ними посылают кошек, некоторых из них приносят сами военные.

Ранее украинские военнослужащие рассказали о кишащих мышами окопах, которые залезают в их военную форму и вьют там гнезда. Кроме того, как сообщает Japan Times, мыши атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.

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      Марина Совина
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