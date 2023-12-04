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20:03, 4 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о все реже оказывающих помощь союзниках

Экс-советник Кучмы Соскин: США и Европа все реже помогают Украине
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

США и Европа все реже помогают Украине, ситуация для республики становится плачевной. Об этом заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, его цитирует РИА Новости.

«Все понимают, что на Штаты надеяться нечего и на Европу тоже», — высказался он. По словам Соскина, украинцы начинают понимать невозможность победы Киева в конфликте, в связи с этим многие высказываются в пользу мирных переговоров.

Ранее Соскин предрек поражение Украины из-за кризиса в ФРГ. По его мнению, «как только упадет Германия — упадет и Украина», поскольку «это ее последняя подпорка».

Между тем издание «Страна.ua» написало, что почти половина украинцев поддержали идею переговоров с Россией, однако большинство граждан страны по-прежнему выступают за продолжение боевых действий. Отмечалось, что сторонников компромисса больше среди младшей возрастной группы — 18-35 лет (45 процентов) и на востоке страны (51 процент).

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      Алина Гончарова
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