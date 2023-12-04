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23:16, 4 декабря 2023Мир

Украине предрекли большие неприятности из-за действий Запада

Полковник Тиле: ВСУ окажутся в скором времени в крайне сложной ситуации

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени окажутся в крайне сложной ситуации. Дело в том, что Запад не поставляет обещанное оружие, рассказал немецкий полковник в отставке Ральф Тиле, передает телеканал N-TV.

«Запад, вопреки своим словам поддержки, отправляет Украине ничтожное количество оружия. Меньше, чем обещает на словах», — подчеркнул эксперт.

Тиле также отметил, что ВСУ исчерпали практически все свои резервы, они не смогут долго протянуть на поле боя.

Ранее советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США и Европа все реже помогают Украине, ситуация для республики становится плачевной. По словам эксперта, украинцы начинают понимать невозможность победы Киева в конфликте, в связи с этим многие высказываются в пользу мирных переговоров.

Помимо этого, издание Financial Times заявило, что Украина может не получить обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за бюджетного кризиса в Германии. На выплату способно повлиять ограничение немецкого суда на дополнительные расходы правительства ФРГ.

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