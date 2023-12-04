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08:10, 4 декабря 2023Мир

Украину предупредили о риске остаться без 50 миллиардов евро из-за Германии

FT: Украина может не получить 50 миллиардов евро от ЕС из-за кризиса в Германии

Украина может не получить обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за бюджетного кризиса в Германии. Об этом пишет Financial Times.

На выплату способно повлиять ограничение немецкого суда на дополнительные расходы правительства Германии, в том числе на наполнение фонда стабилизации экономики и усилия по удержанию цен на энергоносители и электричество.

Еще одной причиной, отмечает издание, стало усиление в Европе позиций ультраправых партий.

При этом, отметил высокопоставленный собеседник газеты, ЕС намерен не допустить суверенного дефолта Киева. Он раскрыл, что при неблагоприятном исходе заявленная сумма будет размазана по грантам, инвестициям в стратегические технологии и средствам на погашение процентов по совместным займам ЕС.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан потребовал пересмотреть политику ЕС в отношении Киева. Отмечается, что Будапешт может применить право вето для блокировки финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

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      Марина Совина
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