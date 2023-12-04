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14:26, 4 декабря 2023Россия

Парламент России подготовил обращение к ООН о нарушении Украиной прав ребенка

Федеральное собрание подготовило обращение к ООН о нарушении Украиной прав детей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Федеральное собрание России подготовило проект обращения к ООН о нарушении Украиной статьи конвенции организации о правах ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение было разработано из-за подготовки к промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений против детей на Украине.

«Члены Комиссии пришли к однозначным выводам о том, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года, гарантирующих право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка», — говорится в документе.

Там указывается, что проживающие на Украине дети притесняются по языковому признаку. Помимо того, с 2014 года в ходе конфликта на юго-востоке Украины ранения получили более 836 детей, а потерпевшими признаны более 24 тысяч несовершеннолетних.

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