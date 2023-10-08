Россия призвала ООН быть объективной в вопросе детей в конфликте на Украине

МИД России призвал ООН к объективности в вопросе детей в украинском конфликте

Россия призывает ООН быть объективной при подготовке отчетов, касающихся проблематики детей в конфликте на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в разговоре с РИА Новости.

Он сообщил, что находится в диалоге со спецпредставителем организации по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой, с которой у него также состоялась встреча в Нью-Йорке «на полях» недели высокого уровня Генассамблеи ООН. «Цель контактов в том, чтобы довести до Гамбы объективную информацию о том, что у нас с ситуацией по детям в новых регионах России и других районах, затронутых конфликтом на Украине», — указал замглавы ведомства.