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05:33, 8 октября 2023Мир

Россия призвала ООН быть объективной в вопросе детей в конфликте на Украине

МИД России призвал ООН к объективности в вопросе детей в украинском конфликте
Сергей Вершинин

Сергей Вершинин . Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия призывает ООН быть объективной при подготовке отчетов, касающихся проблематики детей в конфликте на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в разговоре с РИА Новости.

Он сообщил, что находится в диалоге со спецпредставителем организации по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой, с которой у него также состоялась встреча в Нью-Йорке «на полях» недели высокого уровня Генассамблеи ООН. «Цель контактов в том, чтобы довести до Гамбы объективную информацию о том, что у нас с ситуацией по детям в новых регионах России и других районах, затронутых конфликтом на Украине», — указал замглавы ведомства.

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    Марина Совина
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