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18:24, 4 декабря 2023Путешествия

Последствия разрушения двигателя самолета во время полета попали на видео

Двигатель самолета China Eastern Airlines разрушился во время полета

Кадр: Telegram-канал Aviaincident

Последствия разрушения двигателя самолета авиакомпании China Eastern Airlines во время полета попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Шанхая в Гонконг. После инцидента в салоне самолета наблюдалась серьезная вибрация, которую запечатлели некоторые пассажиры.

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Командир воздушного судна решил совершить аварийную посадку в Сямыне. Пилотам удалось благополучно приземлиться в запасной авиагавани. «Во время послеполетного осмотра было обнаружено разрушение и отрыв нескольких лопаток двигателя с выходом осколков за его пределы», — пишет AviaNews.

Ранее в ноябре начавшийся в салоне самолета авиакомпании Air India дождь попал на видео. Нештатная ситуация случилась в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту Гатвик — Амритсар. На борту воздушного судна произошло редкое явление, связанное с регулировкой конденсации внутри салона.

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      Фариза Бацазова
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