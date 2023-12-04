Последствия разрушения двигателя самолета во время полета попали на видео
Последствия разрушения двигателя самолета авиакомпании China Eastern Airlines во время полета попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал AviaNews.
Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Шанхая в Гонконг. После инцидента в салоне самолета наблюдалась серьезная вибрация, которую запечатлели некоторые пассажиры.
Командир воздушного судна решил совершить аварийную посадку в Сямыне. Пилотам удалось благополучно приземлиться в запасной авиагавани. «Во время послеполетного осмотра было обнаружено разрушение и отрыв нескольких лопаток двигателя с выходом осколков за его пределы», — пишет AviaNews.
Ранее в ноябре начавшийся в салоне самолета авиакомпании Air India дождь попал на видео. Нештатная ситуация случилась в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту Гатвик — Амритсар. На борту воздушного судна произошло редкое явление, связанное с регулировкой конденсации внутри салона.