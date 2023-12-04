Последствия разрушения двигателя самолета во время полета попали на видео

Двигатель самолета China Eastern Airlines разрушился во время полета

Последствия разрушения двигателя самолета авиакомпании China Eastern Airlines во время полета попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Шанхая в Гонконг. После инцидента в салоне самолета наблюдалась серьезная вибрация, которую запечатлели некоторые пассажиры.

Командир воздушного судна решил совершить аварийную посадку в Сямыне. Пилотам удалось благополучно приземлиться в запасной авиагавани. «Во время послеполетного осмотра было обнаружено разрушение и отрыв нескольких лопаток двигателя с выходом осколков за его пределы», — пишет AviaNews.

Ранее в ноябре начавшийся в салоне самолета авиакомпании Air India дождь попал на видео. Нештатная ситуация случилась в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту Гатвик — Амритсар. На борту воздушного судна произошло редкое явление, связанное с регулировкой конденсации внутри салона.

