Посол Соарес: Россия и Бразилия добились роста торговли вопреки санкциям

Несмотря на международные санкции, компании из России и Бразилии успешно преодолели трудности и добились роста товарооборота между странами. На это в интервью РБК указал посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Конечно, этот санкционный режим, введенный против России, породил ряд проблем не только для Бразилии, но и для многих стран и поставил вопрос о системах оплаты, логистики и страхования... Российским и бразильским компаниям удалось преодолеть эти трудности и эти вызовы. Самым важным примером является то, что мы увеличили двустороннюю торговлю. Я не вижу каких-либо серьезных ограничений для нашей торговли, поскольку она достигла рекордного уровня между нашими странами», — заявил дипломат.

Соарес также отметил, что страна делает определенные шаги к увеличению экспорта промышленных товаров на российский рынок, назвав европейские рестрикции «окном возможностей» для бразильских властей.

Ранее аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд заявил, что несмотря на широкий охват и применение антироссийских санкций, Украина не смогла получить преимущество и изменить ход конфликта в свою пользу.