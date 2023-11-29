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09:12, 29 ноября 2023Мир

На Западе признали неэффективность антироссийских санкций

Politico: санкции против Москвы не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Несмотря на широкий охват и применение антироссийских санкций, Украина не смогла получить преимущество и изменить ход конфликта в свою пользу. Об этом газете Politico заявил аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.

«Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году, когда было введено большинство пакетов западных санкций, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС)», — отметил аналитик.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по вопросам энергетики Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции наносят больше вреда Германии, чем России, а вместо поставок оружия Украине и новых рестрикций Берлину нужны переговоры с Москвой. «Экономика России растет. Вот как федеральное правительство ставит под угрозу наше процветание. Больше энергии, в том числе из России, увеличивает предложение, и цены могут упасть», — указал Эрнст, призвав начать переговоры вместо поставок оружия.

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      Виктория Кондратьева
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