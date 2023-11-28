В бундестаге заявили о вреде санкций для ФРГ и призвали к переговорам с Россией

Глава комитета бундестага Эрнст: санкции наносят больше вреда ФРГ, чем России

Санкции наносят больше вреда Германии, чем России. Вместо поставок оружия и новых санкций нужны переговоры с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социально сети Х (ранее Twitter) заявил глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст.

По его словам, результатом антироссийских ограничений стал стремительный рост цен на энергоносители, резкий спад производства в энергоемкой промышленности и спад экономики Германии.

«Экономика России растет. Вот как федеральное правительство ставит под угрозу наше процветание. Больше энергии, в том числе из России, увеличивает предложение, и цены могут упасть», — указал Эрнст, призвав начать переговоры вместо поставок оружия.

Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что западные санкции против России вредят Берлину. Он отметил, что ограничения оказались малоэффективными, при этом создав большие проблемы для экономики Германии.

Бакхейт подчеркнул, что от санкций в отношении Москвы выиграли Китай, Индия, а также другие страны, поставки газа в которые увеличила Россия. Он добавил, что поставляемый США в Европу сжиженный природный газ не только вреден для окружающей среды, но и дорого обходится Германии.