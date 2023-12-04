Россиянам перечислили способы избежать предновогоднего стресса и апатии

Перед Новым годом многие ощущают апатию и тревожность из-за того, что возлагают на этот символический рубеж в жизни слишком много надежд, которые могут и не оправдаться, уверена психолог клиники Medical On Group Юлия Мурашова. В комментарии для «Ленты.ру» она перечислила способы избежать предновогоднего стресса и депрессивного настроения.

Помимо того что перед Новым годом люди традиционно подводят итоги и строят планы, нервозности добавляет и подготовка к празднику, объяснила психолог. По ее словам, многие испытывают стресс из-за постоянной суеты, финансовых трудностей и внушительных трат на подарки.

На стресс накладывается физическое истощение из-за нехватки витамина D, солнца, физической активности. Также к концу года люди стараются вылечиться от болезней, чтобы войти в новый год здоровыми. Это тоже сказывается на психологическом состоянии Юлия Мурашова психолог

Чтобы предотвратить развитие предпраздничной апатии и хандры, необходимо избавиться от завышенных ожиданий, заявила Мурашова. «Новый год — это обычная смена дат в календаре, как дни рождения или смена сезонов, — подчеркнула она, — Важно во время подведения итогов года фокусироваться не на неудачах, а на позитиве».

Также психолог призвала провести праздники в комфортной обстановке, а не так, как принято, и не так, как навязывают со стороны. При этом она посоветовала учитывать, что все может пойти не по плану — и это нормально.

В заключение Мурашова предложила россиянам составлять колесо жизненного баланса и отмечать в нем то, что получилось за последний год и только после этого строить планы на наступающий год.

Ранее Мурашова назвала способы полюбить свою внешность. Среди прочего она посоветовала вспомнить известных людей с недостатками внешности.