Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:59, 4 декабря 2023Забота о себе

Россиянам перечислили способы избежать предновогоднего стресса и апатии

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Перед Новым годом многие ощущают апатию и тревожность из-за того, что возлагают на этот символический рубеж в жизни слишком много надежд, которые могут и не оправдаться, уверена психолог клиники Medical On Group Юлия Мурашова. В комментарии для «Ленты.ру» она перечислила способы избежать предновогоднего стресса и депрессивного настроения.

Помимо того что перед Новым годом люди традиционно подводят итоги и строят планы, нервозности добавляет и подготовка к празднику, объяснила психолог. По ее словам, многие испытывают стресс из-за постоянной суеты, финансовых трудностей и внушительных трат на подарки.

На стресс накладывается физическое истощение из-за нехватки витамина D, солнца, физической активности. Также к концу года люди стараются вылечиться от болезней, чтобы войти в новый год здоровыми. Это тоже сказывается на психологическом состоянии

Юлия Мурашовапсихолог

Чтобы предотвратить развитие предпраздничной апатии и хандры, необходимо избавиться от завышенных ожиданий, заявила Мурашова. «Новый год — это обычная смена дат в календаре, как дни рождения или смена сезонов, — подчеркнула она, — Важно во время подведения итогов года фокусироваться не на неудачах, а на позитиве».

Также психолог призвала провести праздники в комфортной обстановке, а не так, как принято, и не так, как навязывают со стороны. При этом она посоветовала учитывать, что все может пойти не по плану — и это нормально.

Материалы по теме:
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
11 октября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

В заключение Мурашова предложила россиянам составлять колесо жизненного баланса и отмечать в нем то, что получилось за последний год и только после этого строить планы на наступающий год.

Ранее Мурашова назвала способы полюбить свою внешность. Среди прочего она посоветовала вспомнить известных людей с недостатками внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о бегстве украинских военных из-под Артемовска. Что известно о боях за последний путь снабжения ВСУ?

      Бородин призвал вернувшуюся из США Орбакайте высказаться по поводу СВО

      Футболист ЦСКА отреагировал на слова Карпина о дебилах

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Названа значимость трофея БМП Bradley для российских военных

      В Крыму произошло массовое отравление неизвестным веществом

      Российский Т-90М защитили от дронов

      Появились кадры первых минут после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ставрополье

      Российским компаниям выдали план по продаже валюты

      Гинеколог назвала менструальную боль симптомом нескольких болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости