Раскрыта причина ухода из жизни криминального авторитета Антипова в СИЗО

Вор в законе Евгений Антипов умер в СИЗО от передозировки наркотиками

Криминальный авторитет Евгений Антипов, известный как Антип Новосибирский, ушел из жизни в камере СИЗО от передозировки наркотиками. Об этом сообщает NGS.RU.

Как раскрыл источник издания, все случилось через два дня после того, как вору в законе отказали в условно-досрочном освобождении. Из-за инцидента с Антиповым в отношении начальника изолятора возбудили уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ за необеспечение безопасных условий для заключенных.

Об уходе из жизни 51-летнего криминального авторитета стало известно в начале июля. В главном управлении ФСИН по Новосибирской области сообщили, что Антипова без признаков жизни обнаружили сотрудники изолятора в камере, а изначальной причиной кончины назвали оторвавшийся тромб. Известно, что за несколько дней до инцидента заключенного этапировали из Магаданской области в Новосибирскую.