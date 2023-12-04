Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 4 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыта причина ухода из жизни криминального авторитета Антипова в СИЗО

Вор в законе Евгений Антипов умер в СИЗО от передозировки наркотиками
СюжетВоры в законе:

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Криминальный авторитет Евгений Антипов, известный как Антип Новосибирский, ушел из жизни в камере СИЗО от передозировки наркотиками. Об этом сообщает NGS.RU.

Как раскрыл источник издания, все случилось через два дня после того, как вору в законе отказали в условно-досрочном освобождении. Из-за инцидента с Антиповым в отношении начальника изолятора возбудили уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ за необеспечение безопасных условий для заключенных.

Об уходе из жизни 51-летнего криминального авторитета стало известно в начале июля. В главном управлении ФСИН по Новосибирской области сообщили, что Антипова без признаков жизни обнаружили сотрудники изолятора в камере, а изначальной причиной кончины назвали оторвавшийся тромб. Известно, что за несколько дней до инцидента заключенного этапировали из Магаданской области в Новосибирскую.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

      Названо имя нового наставника в шоу «Голос»

      Продажи российской фанеры в мире рухнули из-за Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости