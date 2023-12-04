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20:28, 4 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали спортивный минимум для продления молодости

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер FitStars Михаил Прыгунов рассказал, сколько нужно заниматься спортом, чтобы поддерживать здоровье и в любом возрасте хорошо себя чувствовать. Необходимый спортивный минимум для продления молодости всего организма он назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что с возрастом в организме происходят гормональные перестройки, возникают дефициты микроэлементов, из-за которых происходят физиологические изменения, но это не причина забывать о занятиях спортом. Регулярные физические нагрузки благотворно влияют не только на качество тела, но и на психическое здоровье, а также помогают бороться со стрессом, заверил Прыгунов. «После тренировок всегда выделяются нейромедиаторы, активирующие участки мозга, ответственные за удовольствие», — объяснил он.

Физкультура и спорт — один из основных способов поддерживать работу эндокринной системы, отвечающей за выработку гормонов. Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, раньше сталкиваются с гормональными сбоями, мышечной слабостью, хроническими болезнями

Михаил Прыгуновфитнес-тренер
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Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что трехразовые еженедельные спортивные занятия доступны всем, ведь заниматься можно как в зале, так и дома. По его мнению, при любых ограничениях можно подобрать и скорректировать тренировочный процесс, например, при гипертонии можно не выполнять силовые упражнения или упражнения с задержкой дыхания.

Полезно тренироваться и после 50-60 лет, так как с возрастом возникает атрофия мышечной ткани. При ней в первую очередь слабеют ноги, а затем и все тело

Михаил Прыгуновфитнес-тренер

Спорт также необходим во время восстановления после родов, травм и паралича, заявил в заключение фитнес-тренер.

Ранее Прыгунов рассказал, как избавиться от боли в мышцах за пять минут. Он и его коллега Александр Приходько среди прочего посоветовали после тренировок принимать горячую ванну.

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      Вера Владзиевская
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