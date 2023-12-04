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13:42, 4 декабря 2023Экономика

Россиянам рассказали о влияющих на курс юаня факторах

Финансист Тимошенко: курс юаня могут поддерживать усиленные меры властей Китая
СюжетКурс доллара:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Среди факторов, поддерживающих китайский юань, — данные о росте ВВП страны, а также меры властей по стимулированию роста экономики и остановке вывода капитала, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Так он прокомментировал РИАМО рост курса валюты КНР на Московской бирже.

Эксперт напомнил россиянам о прозвучавших заявлениях главы Народного банка Китая, ожидающего годового роста экономики страны в пять процентов. По словам Тимошенко, факторов для повышенной волатильности юаня в ближайшее время не ожидается, поэтому торговый диапазон валюты составит от 12,5 до 12,75 рубля.

Ранее доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре достигла максимальных в истории 5,8 процента, благодаря чему он смог занять второе место вслед за долларом и обогнать евро.

Как писало Reuters, к последней декаде ноября курс юаня вырос до максимума к доллару почти за четыре месяца на фоне того, что крупнейшие госбанки КНР продавали доллары, купленные на оншорном рынке свопов, на спотовых валютных рынках. Их активность по мнению некоторых участников рынка, возможно, объясняется попытками подтолкнуть экспортеров к конвертации большей части своих валютных поступлений в юани.

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      Дмитрий Воронин
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