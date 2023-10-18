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13:47, 18 октября 2023Экономика

Юань обогнал евро по доле в торговле через SWIFT

РИА Новости: юань достиг максимальных 5,8 % в торгах через SWIFT и обогнал евро

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре достигла максимальных в истории 5,8 процента, благодаря чему он смог занять второе место вслед за долларом и обогнать евро, сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, американская валюта удерживает лидерство с 84,15 процента. Отмечается, что доля доллара в торгах через SWIFT находится ниже 85 процентов, начиная с декабря 2022 года, чего до этого не случалось с начала 2018-го.

Евро и юань обменялись местами в рейтинге. Вес европейской валюты в расчетах снизился на один процентный пункт, до 5,43 процента, а китайской — прибавил в том же объеме. В топ-5 вошли также платежи через японскую иену и саудовский риал.

Как напоминает агентство, наряду со SWIFT свои альтернативы для передачи финансовых сообщений уже создали Россия, Китай и Индия. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, доля доллара в международных расчетах страны, составлявшая два года назад около 50 процентов, за прошедшее время снизилась втрое.

C 1 октября российским банкам запретили использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории страны. Центробанк обязал кредитные организации использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

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    Дмитрий Воронин
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