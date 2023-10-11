Доля доллара в международных расчетах России снизилась в разы

Решетников: доля доллара в международных расчетах РФ с 2022 года снизилась втрое

Доля доллара в международных расчетах России с 2022 года снизилась втрое, рассказал в Госдуме министр экономического развития страны Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

«Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину», — объяснил министр. По его словам, за это же время «в два раза выросла значимость рубля». Также вдвое за указанный период выросла доля в российском экспорте дружественных стран, заявил Решетников.

Как сообщал ранее замглавы МИД России Александр Панкин, использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к августу 2023 года сократилось до 21 процента от общего объема операций. Доля платежей в нацвалютах между странами ЕАЭС достигла в то же время примерно 75 процентов.

При этом по итогам июля текущего года доля американского доллара в структуре международных расчетов выросла с 42 процентов до рекордных за последние пять лет 46,46 процента, информировали аналитики SWIFT.

