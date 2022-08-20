В МИД России рассказали о снижении доли доллара в странах ЕАЭС

Замглавы МИД России Панкин: доля доллара во взаиморасчетах стран сократилась до 21%

Использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21 процента от общего объема операций. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД России Александр Панкин.

Он пояснил, что вопрос повышения доли национальных валют во взаимных расчетах стоит в повестке дня ЕАЭС с начала его функционирования. За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли около 75 процентов от общего объема операций, добавил дипломат.

Ранее Панкин рассказал, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. По его словам, многие страны задумались о дедолларизации, увидев санкционную политику Запада в отношении Москвы. Единственным способом гарантировать стабильность он назвал переход на расчеты в «приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах».

В апреле в ЕАЭС изъявили желание уйти от доллара во взаиморасчетах. Также для стран-участниц Евразийского экономического союза были смягчены правила въезда в Россию по суше.