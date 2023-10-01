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11:44, 1 октября 2023Экономика

Банкам запретили использовать SWIFT для переводов внутри России

Центробанк запретил банкам использовать SWIFT для переводов внутри России

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

C 1 октября 2023 года российским банкам запрещено использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории страны. Центробанк обязал кредитные организации использовать только российские сервисы, передает «Интерфакс».

Согласно требованию ЦБ, теперь обмен информацией должен осуществляться через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории России. При этом новое правило не распространяется на трансграничные переводы и передачу информации в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

СПФС является российским аналогом международной платежной системы SWIFT. Система появилась в ответ на антироссийские санкции в 2014 году, под которые попал ряд банков.

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Запад предложил России нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT. Он отметили отсутствие обещаний вернуть банк в систему.

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    Александра Качан
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