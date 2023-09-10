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12:21, 10 сентября 2023Экономика

России предложили нереалистичную схему по переподключению одного банка к SWIFT

Лавров: Запад предложил нереалистичную схему по переподключению РСХБ к SWIFT

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Запад предложил России нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лаврова отметил, что никто, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, не давал обещание вернуть один из российских банков в SWIFT. «Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию», — рассказал министр.

По словам Лаврова, данный филиал не имеет лицензии на банковские операции и к настоящему моменту исчерпал свои возможности в Люксембурге. Согласно планам, филиал в скором времени будет закрыт.

4 сентября стало известно, что Анкара провела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка к SWIFT. Турция заявила, что получение надежных гарантий даст надежду на возобновление черноморской зерновой инициативы. В то же время российская сторона указала, что ей нужны четкие и надежные гарантии.

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    Александра Качан
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