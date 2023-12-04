Россиянкам назвали самые модные образы для встречи Нового года

Стилист Герман назвала красный брючный костюм модным для встречи Нового года

Стилист Марина Герман назвала россиянкам самые модные образы для встречи Нового года. Соответствующий материал публикует «Радио 1».

Специалистка напомнила, что, встречая будущий год, важно вспомнить о любимых оттенках главного символа — дракона. «Зеленый и красный — это огненный цвет, который хорошо зайдет дракону, также это цвета сезона. Самое важно то, что образы в этих цветах можно будет носить и после праздника», — подчеркнула она.

Для упомянутого мероприятия эксперт предложила обратить внимание на красный брючный костюм или коктейльное платье такой же расцветки. Помимо этого, она посоветовала выбирать наряды из дорогих и эффектных тканей, таких как бархат, шелк, парча и атлас.

Среди прочего Герман также отметила актуальность изделий с пайетками. «Если мы говорим про пайетки, то это может быть, например, золотая юбка в пайетках и серебристые брюки. Это очень актуально, это точно никуда не делось, и потом мы эти вещи можем носить в жизни», — подытожила она.

Ранее Александр Васильев перечислил россиянам главные цвета в одежде на 2024 год. По словам специалиста, трендовым станет ассоциирующийся с символом года зеленый оттенок.