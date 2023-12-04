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17:41, 4 декабря 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные образы для встречи Нового года

Стилист Герман назвала красный брючный костюм модным для встречи Нового года

Фото: Unsplash

Стилист Марина Герман назвала россиянкам самые модные образы для встречи Нового года. Соответствующий материал публикует «Радио 1».

Специалистка напомнила, что, встречая будущий год, важно вспомнить о любимых оттенках главного символа — дракона. «Зеленый и красный — это огненный цвет, который хорошо зайдет дракону, также это цвета сезона. Самое важно то, что образы в этих цветах можно будет носить и после праздника», — подчеркнула она.

Для упомянутого мероприятия эксперт предложила обратить внимание на красный брючный костюм или коктейльное платье такой же расцветки. Помимо этого, она посоветовала выбирать наряды из дорогих и эффектных тканей, таких как бархат, шелк, парча и атлас.

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Среди прочего Герман также отметила актуальность изделий с пайетками. «Если мы говорим про пайетки, то это может быть, например, золотая юбка в пайетках и серебристые брюки. Это очень актуально, это точно никуда не делось, и потом мы эти вещи можем носить в жизни», — подытожила она.

Ранее Александр Васильев перечислил россиянам главные цвета в одежде на 2024 год. По словам специалиста, трендовым станет ассоциирующийся с символом года зеленый оттенок.

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      Екатерина Ештокина
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