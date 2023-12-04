Александр Васильев перечислил россиянам главные цвета в одежде на 2024 год

Александр Васильев назвал зеленый и желтый цвета главными в одежде на 2024 год

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев перечислил россиянам главные цвета в одежде на 2024 год. Соответствующий комментарий публикует радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, трендовым станет ассоциирующийся с символом года зеленый цвет. Также в список войдет желтый, поскольку китайцы называют 2024-й годом желтого древесного дракона.

Кроме того, историк моды обратил внимание на персиково-розовый оттенок, который ранее называли лососевым. «Все оттенки белого, которые вообще характерны для военного времени, это оттенки: беж, экрю, оттенок яичной скорлупы», — добавил он.

В ноябре Александр Васильев раскрыл отношение мужчин к женщинам с пышными формами. Эксперт ответил на вопрос, можно ли выглядеть сексуально с лишним весом. Он заявил, что девушки плюс-сайз, безусловно, могут быть привлекательными.