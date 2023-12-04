Российского депутата лишили полномочий из-за машины

Прокуратура Челябинской области: депутата лишили полномочий из-за дорогой машины

В Челябинской области депутата из села Остроленское Нагайбакского района лишили полномочий из-за дорогой машины. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Как установило ведомство, в 2022 году депутат приобрел машину, стоимость которой превышает доход его семьи за предшествующие покупке три года. При этом в декларации политика информация о сделке отсутствует.

Ранее депутата думы Дальнереченского городского округа Приморского края лишили полномочий из-за присвоения звания почетного жителя его близкому родственнику. Участвуя в голосовании по этому вопросу, политик нарушил нормы антикоррупционного законодательства.

В июле лишили полномочий депутата заксобрания Приморского края Дмитрия Назарца, который пропускал заседания комитета и около года находился за пределами России.