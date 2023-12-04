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12:26, 4 декабря 2023Бывший СССР

Си Цзиньпин подарил сыну Лукашенко спортивный костюм

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Лукашенко обменялись подарками

Фото: Jade Gao / Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели церемонию обмена подарками. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Си Цзиньпин подарил Лукашенко картину с шелковой вышивкой и яблоки из китайской провинции Хунань, а его младшему сыну Николаю — спортивный костюм красного цвета с надписью «Китай» на английском языке.

В качестве ответного подарка белорусский президент вручил председателю КНР несколько художественных изделий, символизирующих Белоруссию и ее дружбу с Китаем, а также эксклюзивный набор шоколадных конфет и корзину белорусских продуктов.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин предложил Лукашенко совместно поменять систему управления миром и указал ему на необходимость сотрудничества двух стран в рамках концепции «сообщества единой судьбы человечества».

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      Георгий Нестеров
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