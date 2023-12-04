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10:06, 4 декабря 2023Мир

Си Цзиньпин предложил Лукашенко поменять систему управления миром

Глава КНР Си Цзиньпин предложил Лукашенко поменять систему управления миром

Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь

Глава КНР Си Цзиньпин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко совместно поменять систему управления миром. Об этом сообщает ТАСС.

«КНР и Белоруссия — важные силы, участвующие в преобразовании и строительстве системы глобального управления. Мы готовы укреплять координацию и сотрудничество с белорусской стороной на площадках таких многосторонних механизмов, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества», — заявил он.

Си Цзиньпин также указал на необходимость сотрудничества двух стран в рамках китайской концепции «сообщества единой судьбы человечества», способствуя всеобщему развитию. Кроме того, он отметил необходимость улучшения транспортного сообщения, а также экономического и культурного сообщества между Пекином и Минском.

Ранее Лукашенко прибыл в Пекин. Глава государства проведет переговоры с председателем КНР в рамках своей двухдневной поездки, чтобы обсудить вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества с Китаем.

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      Максим Габриелян
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