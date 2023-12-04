Стало известно о заинтересованности «Локомотива» в капитане «Спартака»

Metaratings: «Локомотив» проявляет интерес к капитану «Спартака» Джикии

Московский «Локомотив» проявляет интерес к капитану «Спартака» Георгию Джикии. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, железнодорожники оценивают возможность провести трансфер уже зимой. При этом осложнить переговоры могут несколько факторов: «Локомотив» испытывает финансовые сложности, а в «Спартаке» нет ясности по поводу позиции тренерского штаба в отношении Джикии.

Воспитанник «Локомотива» Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в чемпионате России. С начала сентября защитник не выходил на поле, все игры Джикия проводит на скамейке запасных.

В активе Джикии два гола в 44 матчах в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джикии в 6,5 миллиона евро.