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09:35, 4 декабря 2023Силовые структуры

Стали известны подробности о задержанных за расправу над подростком в Иркутске

Расправившиеся над подростком в Иркутске уже были судимы ранее

Фото: Telegram-канал Babr Mash

Задержанные за расправу над девятиклассником в Иркутске уже были судимы. Подробности сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, сейчас решается вопрос об аресте нападавших. У части из них имеется судимость.

Ранее стало известно, что полицейские задержали шесть человек по этому делу. У них изъяли нож.

2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской произошел конфликт между несовершеннолетними, в ходе которого 15-летний школьник получил удар ножом в шею. Врачи скорой помощи, несмотря на усилия, не смогли его спасти. Главным подозреваемым считается задержанный, состоящий на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних, ранее он уже был зачинщиком конфликтов.

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      Екатерина Кашурникова
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