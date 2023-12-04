Стали известны подробности о задержанных за расправу над подростком в Иркутске

Расправившиеся над подростком в Иркутске уже были судимы ранее

Задержанные за расправу над девятиклассником в Иркутске уже были судимы. Подробности сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, сейчас решается вопрос об аресте нападавших. У части из них имеется судимость.

Ранее стало известно, что полицейские задержали шесть человек по этому делу. У них изъяли нож.

2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской произошел конфликт между несовершеннолетними, в ходе которого 15-летний школьник получил удар ножом в шею. Врачи скорой помощи, несмотря на усилия, не смогли его спасти. Главным подозреваемым считается задержанный, состоящий на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних, ранее он уже был зачинщиком конфликтов.