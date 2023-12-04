Полиция задержала шесть человек по делу об убийстве школьника в Иркутске

В Иркутске арестованы шесть человек по делу об убийстве школьника на остановке

По уголовному делу об убийстве подростка на остановке в Иркутске задержаны шесть человек. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области.

«Всего к следователям доставлены шесть человек. Изъято орудие убийства (нож)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что убившие пятнадцатилетнего школьника могли находиться под воздействием алкоголя и наркотиков. Эту версию проверяют следователи. Главным подозреваемым считается задержанный, состоящий на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних, ранее он уже был зачинщиком конфликтов. Его вместе с другом задержали в 200 километрах от места преступления.