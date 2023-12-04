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13:53, 4 декабря 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде решили отремонтировать кукольный театр

Академический театр кукол в Нижнем Новгороде отремонтируют к его 95-летию

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Академический театр кукол на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде решили отремонтировать в 2024 году. Об этом со ссылкой на министра культуры региона Наталью Суханову сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, пишет KP.RU.

«К 95-летию театра в рамках нацпроекта "Культура" будет проведен капитальный ремонт фасада и большого зрительного зала. На эти цели будет выделено более 50 млн рублей», — рассказала Суханова.

Известно, что в текущем году в театре уже отреставрировали кровлю и обновили окна центрального витража. Также был отремонтирован репетиционный зал, где оборудовали малую сцену. Там обновили стены, потолок и двери, уложили новый паркет, поменяли батареи отопления и заменили пожарную сигнализацию.

Ранее в декабре сообщалось, что в Нижнем Новгороде запланировали отремонтировать улицу Алексеевскую. Мэрия уже утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы.

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      Карина Черных
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