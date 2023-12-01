В Нижнем Новгороде запланировали ремонт Алексеевской улицы

В Нижнем Новгороде отремонтируют улицу

В Нижнем Новгороде запланировали отремонтировать улицу Алексеевскую. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

«Ремонт улицы Алексеевской в планах у нас есть, проектная документация готова. Правда, сейчас не могу сказать вышла она из экспертизы или нет», — заявил мэр.

Известно, что мэрия уже утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы. Основными принципами художественного решения стала привязка вывесок к существующим входным группам, а также архитектурным элементам здания, создание комфортного визуального пространства и донесение до потребителя сведений о детальности организации.

Кроме того, на Алексеевской улице собираются демонтировать более десятка лавочек.