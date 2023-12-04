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07:30, 5 декабря 2023Мир

В Польше обеспокоились протестами перевозчиков на границе с Украиной

В ЕП подняли вопрос о протестах польских перевозчиков на границе с Украиной
СюжетПротесты на Украине

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Польши Лешек Миллер обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о ее действиях в связи с протестами польских перевозчиков на границе с Украиной. «Лента.ру» изучила текст письма Миллера, в котором евродепутат предлагает разобраться в претензиях поляков.

«В связи с недельным протестом, который польские перевозчики проводят на польско-украинской границе в ответ на незаконные транспортные операции, осуществляемые украинскими перевозчиками внутри ЕС, я бы хотел задать следующие вопросы: когда и как Еврокомиссия планирует реагировать на обвинения протестующих работников транспорта относительно недобросовестной конкуренции и предполагаемой незаконной деятельности украинских перевозчиков на рынке ЕС?» — спросил европарламентарий.

Он также задал ЕК и другие вопросы, связанные с последствиями протестов польских перевозчиков.

«Какие меры примет Комиссия для восстановления ограничений на пограничных переходах между Украиной и государствами-членами ЕС, учитывая негативное влияние ослабления ограничений на транспортный сектор и обращения со стороны тысяч затронутых компаний, в которых работают сотни тысяч работников? В свете эскалации протестов и блокад на границах, как Комиссия намерена внести существенные изменения в существующее соглашение ЕС-Украина, в частности, с учетом опасений по поводу законности транспортных операций, выполняемых украинскими перевозчиками внутри ЕС и ухудшения финансового положения протестующих компаний?» — добавил член ЕП.

Ранее стало известно, что на границе Украины с Польшей в очереди застряли 2,5 тысячи грузовых машин из-за акции на подъездных путях, блокирующей движение на четырех направлениях в сторону Украины.

Позднее посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что Киев и Варшава нашли определенные компромиссы для прекращения протеста польских перевозчиков на границе. «Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы», — сказал он.

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      Кирилл Садовский
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