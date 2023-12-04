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22:13, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

В США заявили об отсутствии боевого опыта у возглавлявших наступление бойцов ВСУ

WP: 70% бойцов возглавлявшей наступление бригады ВСУ не имели боевого опыта

Фото: Stringer / Reuters

Семьдесят процентов военнослужащих одной из украинских бригад, которая возглавляла контрнаступление ВСУ, вступили в бой, не имея опыта ведения боевых действий. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Отмечается`, что возглавлявшая наступление бригада была оснащена новейшим западным оружием.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников в июне говорил главе Пентагона Ллойду Остину о причине провала украинского контрнаступления. По его словам, к этому привело отсутствие поддержки с воздуха, а также большое количество мин и танковых засад.

Также 4 декабря генерал польской армии Леон Коморницкий заявил, что за последние месяцы ВСУ и их западные союзники допустили ряд просчетов, которые привели к отсутствию успехов на передовой.

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      Марина Совина
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