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14:36, 4 декабря 2023Наука и техника

Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету

Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения

Фото: Korean Defense Ministry / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает ТАСС.

В ходе теста на околоземную орбиту был выведен 100-килограммовый спутник. Запуск носителя состоялся в водах неподалеку от острова Чеджудо.

В военном ведомстве страны отметили, что запуск состоялся на фоне роста космической активности Северной Кореи.

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В ноябре обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк заявил, что КНДР могла преднамеренно подорвать запустившую разведывательный спутник ракету, чтобы избежать попадания ее элементов к южнокорейским и японским специалистам.

Северная Корея запустила ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1 в том же месяце.

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      Иван Потапов
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