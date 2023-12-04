Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету
Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения
Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает ТАСС.
В ходе теста на околоземную орбиту был выведен 100-килограммовый спутник. Запуск носителя состоялся в водах неподалеку от острова Чеджудо.
В военном ведомстве страны отметили, что запуск состоялся на фоне роста космической активности Северной Кореи.
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В ноябре обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк заявил, что КНДР могла преднамеренно подорвать запустившую разведывательный спутник ракету, чтобы избежать попадания ее элементов к южнокорейским и японским специалистам.
Северная Корея запустила ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1 в том же месяце.