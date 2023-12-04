Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения

Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает ТАСС.

В ходе теста на околоземную орбиту был выведен 100-килограммовый спутник. Запуск носителя состоялся в водах неподалеку от острова Чеджудо.

В военном ведомстве страны отметили, что запуск состоялся на фоне роста космической активности Северной Кореи.

В ноябре обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк заявил, что КНДР могла преднамеренно подорвать запустившую разведывательный спутник ракету, чтобы избежать попадания ее элементов к южнокорейским и японским специалистам.

Северная Корея запустила ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1 в том же месяце.