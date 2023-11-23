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11:24, 23 ноября 2023Наука и техника

В США назвали преднамеренным подрыв КНДР запустившей разведспутник ракеты

ArsTechnica: КНДР могла преднамеренно подорвать запустившую разведспутник ракету
Архивное фото

Архивное фото. Фото: KCNA / Reuters

КНДР могла преднамеренно подорвать запустившую разведывательный спутник ракету, чтобы избежать попадания ее элементов к южнокорейским и японским специалистам. Об этом со ссылкой на экспертов пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Автор напоминает, что первые два запуска северокорейской ракеты космического назначения, состоявшиеся в мае и августе этого года, оказались неудачными из-за проблем с двигателями. Обозреватель допускает, что КНДР удалось решить соответствующий вопрос, однако Пхеньян не захотел, чтобы Токио и Сеул, выловив элементы усовершенствованной ракеты, узнали, каким образом северокорейской стороне удалось это сделать.

По этой причине взрыв северокорейской ракеты после отделения от нее разведывательного космического аппарата Кларк называет преднамеренным. Обозреватель отмечает, что подрыву подверглась отработавшая первая ступень носителя, тогда как две остальные, успешно отделившись от нее, продолжили полет со спутником.

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Ранее японская газета Asahi со ссылкой на опрошенных экспертов сообщила, что запущенный первый разведывательный спутник КНДР способен различать объекты размером в метры, что хуже характеристик аналогичных космических аппаратов западных стран.

КНДР запустила ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1 21 ноября в 16:42 по московскому времени.

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      Иван Потапов
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