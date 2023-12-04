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11:53, 4 декабря 2023Бывший СССР

Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Economist: рейтинг главкома ВСУ Залужного стал в два раза выше, чем у Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Внутренние опросы общественного мнения показывают, что рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал до 32 процентов, что вдвое ниже, чем рейтинг главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного — о доверии к нему высказались 70 процентов респондентов. Об этом сообщает The Economist.

Зеленского также обошел руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов — его рейтинг составил 45 процентов. Как отмечает издание, падение уровня доверия к главе государства связано с коррупционными скандалами в правительстве и обеспокоенностью населения по поводу направления развития страны.

Опросы также показывают, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если в них примет участие Залужный. При этом восемь из десяти украинцев выступают против самой идеи проведения выборов, которые изначально планировались на март 2024 года. Исключил их проведение и Зеленский, сославшись на военное положение. Однако, как пишет The Economist, падение рейтинга может убедить его изменить решение.

Ранее газета The Washington Post писала, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают.

Жена Зеленского Елена высказалась против его переизбрания на новый срок.

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      Анастасия Яланская
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