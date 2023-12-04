Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:21, 4 декабря 2023Наука и техника

Запущенный в ходе испытаний южнокорейский спутник вышел на связь

Запущенный в ходе испытаний ракеты спутник Южной Кореи передал сигнал на Землю
СюжетМинобороны:

Фото: KCNA/ Reuters

Южнокорейский коммерческий спутник, который запустили в ходе испытаний космической ракеты на твердом топливе, вышел на связь. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на разработавшую спутник компанию Hanwha Systems.

Отмечается, что первый сигнал с орбиты отправили в 15:45 по местному времени (09:45 по московскому времени), а в 17:38 была установлена двухсторонняя связь между 100-килограммовым аппаратом и наземным центром.

Оснащенный радиолокационной станцией с синтезированной апертурой аппарат предназначен для решения задач, связанных с экологией.

Материалы по теме:
«Эту ракету мы создавали по его указанию» Как при Сталине СССР хотел запустить человека в космос
«Эту ракету мы создавали по его указанию»Как при Сталине СССР хотел запустить человека в космос
4 октября 2023
«Этот взрыв заметят во всем мире» Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
«Этот взрыв заметят во всем мире»Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
25 октября 2023

Ранее в декабре в Минобороны Южной Кореи заявили, что страна успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения. Запуск состоялся в водах недалеко от острова Чеджудо.

В ноябре японская газета Asahi писала, что недавно запущенный первый разведывательный спутник КНДР способен различать объекты размером в метры, что хуже характеристик аналогичных космических аппаратов западных стран. Северная Корея запустила ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о возрождении службы СМЕРШ. В 1940-е она искала предателей и расправлялась с ними без суда

      В России появилась новая мегатрасса

      Азербайджанские войска открыли огонь по армянским позициям

      Российского сержанта задержали за стрельбу из автомата в ходе конфликта

      Популярная юмористка раскрыла сложность работы в Comedy Club

      Россиян захотели накормить «дошираком» из сверчков

      В Европе нашли новый способ изъять часть российских активов

      Курс доллара превысил 91 рубль

      Не выпущенный за границу Порошенко решил подать в суд на пограничников

      Врач предупредил об опасных методах лечения распространенных зимой болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости