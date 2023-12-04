Запущенный в ходе испытаний южнокорейский спутник вышел на связь

Запущенный в ходе испытаний ракеты спутник Южной Кореи передал сигнал на Землю

Южнокорейский коммерческий спутник, который запустили в ходе испытаний космической ракеты на твердом топливе, вышел на связь. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на разработавшую спутник компанию Hanwha Systems.

Отмечается, что первый сигнал с орбиты отправили в 15:45 по местному времени (09:45 по московскому времени), а в 17:38 была установлена двухсторонняя связь между 100-килограммовым аппаратом и наземным центром.

Оснащенный радиолокационной станцией с синтезированной апертурой аппарат предназначен для решения задач, связанных с экологией.

Ранее в декабре в Минобороны Южной Кореи заявили, что страна успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения. Запуск состоялся в водах недалеко от острова Чеджудо.

В ноябре японская газета Asahi писала, что недавно запущенный первый разведывательный спутник КНДР способен различать объекты размером в метры, что хуже характеристик аналогичных космических аппаратов западных стран. Северная Корея запустила ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1.