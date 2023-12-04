Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:53, 4 декабря 2023Культура

Жена госпитализированного Боярского рассказала о состоянии артиста

Жена Михаила Боярского заявила, что артист готовится к выписке из больницы

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Жена российского музыканта и актера театра и кино Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала о его состоянии после госпитализации с инфарктом. Об этом сообщается в Telegram-канале IZ.ru.

Супруга артиста поведала, что с Боярским все хорошо, а также отметила, что 4 декабря его выпишут из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.

28 ноября сообщалось, что Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.

Позже стало известно, что все спектакли в Театре имени Ленсовета с участием Боярского перенесены на январь 2024 года, так как после выписки ему рекомендован постельный режим.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о бегстве украинских военных из-под Артемовска. Что известно о боях за последний путь снабжения ВСУ?

      Бородин призвал вернувшуюся из США Орбакайте высказаться по поводу СВО

      Футболист ЦСКА отреагировал на слова Карпина о дебилах

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Названа значимость трофея БМП Bradley для российских военных

      В Крыму произошло массовое отравление неизвестным веществом

      Российский Т-90М защитили от дронов

      Появились кадры первых минут после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ставрополье

      Российским компаниям выдали план по продаже валюты

      Гинеколог назвала менструальную боль симптомом нескольких болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости