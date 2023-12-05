Американский боец предложил Макгрегору величайшее возвращение в истории MMA

Американский боец UFC Чендлер заявил, что бой с Макгрегором пройдет в 2024 году

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чендлер в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN высказался о проведении поединка против ирландца Конора Макгрегора.

Спортсмен заявил, что обязательно подерется с ирландцем. Он подчеркнул, что поединок пройдет в 2024 году, но место его проведения неизвестно. «Величайшее возвращение в истории ММА пройдет через меня. Возвращение Конора завязано на одном человеке», — добавил Чендлер.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету 37-летнего Чендлера 23 победы и восемь поражений.