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13:12, 5 декабря 2023Спорт

Американский боец предложил Макгрегору величайшее возвращение в истории MMA

Американский боец UFC Чендлер заявил, что бой с Макгрегором пройдет в 2024 году

Кадр: MMAFightingonSBN / YouTube

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чендлер в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN высказался о проведении поединка против ирландца Конора Макгрегора.

Спортсмен заявил, что обязательно подерется с ирландцем. Он подчеркнул, что поединок пройдет в 2024 году, но место его проведения неизвестно. «Величайшее возвращение в истории ММА пройдет через меня. Возвращение Конора завязано на одном человеке», — добавил Чендлер.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету 37-летнего Чендлера 23 победы и восемь поражений.

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      Анастасия Борисова
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