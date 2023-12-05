Врач раскрыла приводящую к отложению жира на животе привычку

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко заявила, что привычка есть на ночь приводит к отложениям жира на животе. Об этом она рассказала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Фесенко пояснила, что вечером в крови увеличивается концентрация гормонов мелатонина и соматотропина, которые способствуют похудению и омоложению. «Если есть на ночь, особенно что-то сладкое, то не будет вырабатываться главный жиросжигающий гормон — соматотропный. При недостатке соматотропина снижается наша работоспособность и усиливается отложение жира в области живота», — объяснила врач.

По словам доктора, последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в эфире «О самом главном» назвала способы избежать набора веса в осенне-зимний период. Доктор порекомендовала вести пищевой дневник и спать не менее семи-восьми часов в день.