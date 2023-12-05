Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:21, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыла приводящую к отложению жира на животе привычку

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко заявила, что привычка есть на ночь приводит к отложениям жира на животе. Об этом она рассказала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Фесенко пояснила, что вечером в крови увеличивается концентрация гормонов мелатонина и соматотропина, которые способствуют похудению и омоложению. «Если есть на ночь, особенно что-то сладкое, то не будет вырабатываться главный жиросжигающий гормон — соматотропный. При недостатке соматотропина снижается наша работоспособность и усиливается отложение жира в области живота», — объяснила врач.

По словам доктора, последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в эфире «О самом главном» назвала способы избежать набора веса в осенне-зимний период. Доктор порекомендовала вести пищевой дневник и спать не менее семи-восьми часов в день.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Что об этом думают на Западе?

      Женщина поймала мужа на измене с крестной матерью их детей

      Назван город России с самым дешевым шампанским

      Стало известно о строительстве железной дороги между Мариуполем и Запорожьем

      Пластический хирург опроверг миф о популярном способе похудения

      В российской школе произошел взрыв

      В Финляндии рассказали о военных мотивах закрытия границы с Россией

      В Крыму женщина покормила соломкой медведя и лишилась части пальца

      Иностранца и троих россиян задержали за серию краж из домов в приграничной зоне

      В НАТО заверили в продолжении помощи Украине вопреки позиции ряда стран-членов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости