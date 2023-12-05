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18:30, 5 декабря 2023Экономика

Экс-министр затруднился оценить адекватность политики Минфина России

Улюкаев: у Минфина не так много возможностей адекватно проявить профессионализм
Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В условиях масштабных международных санкций у руководства Министерства финансов не так много возможностей для того, чтобы адекватно проявить собственный профессионализм. По этой причине оценить адекватность политики ведомства в нынешних реалиях представляется затруднительной задачей, заявил бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом). Его слова приводит РБК.

Улюкаев заявил, что ответственность за сложившийся в стране дефицит федерального бюджета Минфину «спустили сверху». В настоящее время ведомство существует «в более жестких политических ограничениях (чем Центробанкприм. «Ленты.ру»). С учетом этого характеризовать работу Минфина как адекватную или неадекватную в нынешних реалиях гораздо труднее, чем дать оценку стратегии ЦБ.

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«Я не знаю, что я мог бы сделать лучше, чем они (руководство ЦБ и глава регулятора Эльвира Набиуллинаприм. «Ленты.ру»). Про министерство финансов я немножко меньше знаю Честно говоря, не знаю, как оценить их работу: как адекватную или как неадекватную в такой ситуации. А вот про Центральный банк знаю: адекватная», — заключил Улюкаев.

Улюкаев в мае 2022 года досрочно освободился из колонии после отбывания наказания по делу о взятке в размере двух миллионов долларов. Под заключением бывший министр экономического развития находился в общей сложности 5,5 года после того, как 14 ноября 2016 года его задержали с поличным при передаче ему корзины с колбасой и сумки с деньгами. Улюкаев до сих пор отказывается признавать себя виновным в получении крупной взятки. После выхода на свободу, в марте 2023-го он сообщил, что устроился на работу в Фонд экономической политики им. Егора Гайдара в статусе главного эксперта.

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      Анатолий Акулов
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