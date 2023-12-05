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21:50, 5 декабря 2023Мир

Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана

Госдеп: США сделали России новое существенное предложение по обмену Уилана

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

США передали России в последние недели новое существенное предложение по обмену осужденного в России за шпионаж бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, а также арестованного по аналогичному обвинению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявили в Госдепартаменте, пишет ТАСС.

Как уточнили дипломаты, российская сторона отвергла данное предложение. «В последние недели мы представили новое и существенное предложение», — подчеркнули в ведомстве.

Пол Уилан был осужден в России за шпионаж в 2018 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. В сентябре 2023 года к нему в колонию приезжала посол США в России Линн Трейси.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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      Марина Совина
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