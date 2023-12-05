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16:48, 5 декабря 2023Из жизни

Грузовой космический корабль сгорел дотла на глазах у космонавтов

Российский грузовой корабль сгорел в атмосфере на глазах у космонавтов

Фото: Jasmin Moghbeli / NASA

Грузовой корабль «Прогресс МС-23» покинул Международную космическую станцию (МКС) и сгорел в атмосфере. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

29 ноября, около 14:02 по московскому времени «Прогресс МС-23» вошел в плотные слои атмосферы и сгорел там дотла на глазах у космонавтов. Часть элементов грузовика упала в несудоходном районе Тихого океана.

Корабль вез мусор, который больше не нужен на орбитальной станции. В частности, в нем лежало старое оборудование, бытовые отходы и все то, от чего космонавты решили избавиться. Это стандартная процедура, которая происходит, когда на станции накапливается большое количество мусора.

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Всего через четыре часа после отстыковки «Прогресса МС-23» астронавт НАСА Жасмин Могбели смогла рассмотреть уходящий в верхние слои атмосферы космический корабль и сфотографировать его, когда он сгорал. «Это произошло быстрее, чем я думал, и его было видно всего около 2-3 минут. Это немного напомнило мне фейерверки, особенно когда он развалился», — написал Могбели в социальной сети X (ранее Twitter).

Стыковка «Прогресс МС-23» с МКС состоялась в мае. В декабре к МКС стартует корабль «Прогресс МС-25».

Ранее Пентагон запустил новый сайт, посвященный НЛО. Все желающие смогут посмотреть там рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO).

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      Антонина Черташ
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