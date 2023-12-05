Пивоваренная компания Heineken сменила название в России

Компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» сменила название на «Объединенные пивоварни — холдинг». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента компании Алексей Сагал.

Кроме того, предприятие изменило логотип: вместо красной звезды на нем появятся танки для пивоварения. По словам Сагала, смена названия — одно из условий сделки с голландской пивоваренной компанией.

Ранее стало известно, что бывшее подразделение немецкой Tchibo — «Чибо СНГ» — сменит название на «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo.

Также бывшее юридическое лицо Xerox в России сменило название. «Ксерокс (СНГ)» переименовали в «Техноэволаб» 20 октября.