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08:06, 5 декабря 2023Экономика

Heineken сменила название в России

Пивоваренная компания Heineken сменила название в России

Фото: Unsplash

Компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» сменила название на «Объединенные пивоварни — холдинг». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента компании Алексей Сагал.

Кроме того, предприятие изменило логотип: вместо красной звезды на нем появятся танки для пивоварения. По словам Сагала, смена названия — одно из условий сделки с голландской пивоваренной компанией.

Ранее стало известно, что бывшее подразделение немецкой Tchibo — «Чибо СНГ» — сменит название на «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo.

Также бывшее юридическое лицо Xerox в России сменило название. «Ксерокс (СНГ)» переименовали в «Техноэволаб» 20 октября.

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      Юлия Мискевич
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