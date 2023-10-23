Xerox в России сменил название

Бывшее юрлицо Xerox в России сменило название на «Техноэволаб»

Бывшее юридическое лицо Xerox в России сменило название. «Ксерокс (СНГ)» переименовали в «Техноэволаб» 20 октября. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает газета «Ведомости».

В начале октября Xerox продал бизнес в России местному топ-менеджменту и завершил уход с рынка. Представители компании заявили, что в ближайшее время российское юрлицо сменит название на не связанное с зарубежным и продолжит работать в качестве независимой организации. Фирма пообещала сохранить рабочие места за сотрудниками и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками.

Американская корпорация прекратила поставки печатающих и цифровых копировальных устройств в марте 2022 года на фоне международных санкций. По словам главного финансового директора компании Ксавье Хейсса, юрлицо и представительство Xerox в России не приносили значительных доходов головному офису.

Xerox стала не единственным производителем оргтехники, покинувшим страну. В июне 2022 года о намерениях уйти с рынков России и Белоруссии заявила Hewlett Packard Enterprise (HP). Производитель ноутбуков и принтеров заявил о нецелесообразности продолжения работы в регионе.