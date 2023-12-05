Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:56, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Ида Галич нашла сходство между Италией и одним российским городом

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Ида Галич заявила, что Италия похожа на Владикавказ из-за поведения ее жителей. Это сравнение она привела в выпуске шоу «1-11», доступном во «ВКонтакте».

Галич, жившая в детстве в столице Северной Осетии, объяснила, что, когда она гуляет по Италии, мужчины кричат ей вслед комплименты так же, как кричали во Владикавказе. «Идешь и думаешь: "Ну ладно, что, не свистите. И ты понимаешь: я дома. Я у себя во Владикавказе», — поделилась блогерша впечатлениями от популярной у россиян европейской страны.

Она также подчеркнула, что Италия ей нравится больше, чем Франция. По ее словам, итальянцы ближе россиянам по менталитету.

Ранее Галич назвала сложность материнства. По ее словам, из-за так называемого кризиса трех лет у ее сына участились истерики. Она подчеркнула, что считает это нормальным этапом во взрослении ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

      В Европе не договорились об использовании доходов от замороженных активов России

      Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

      Супермодель Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия

      Россияне стали брать больше автокредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости