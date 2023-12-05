Ида Галич нашла сходство между Италией и одним российским городом

Популярная российская блогерша Ида Галич заявила, что Италия похожа на Владикавказ из-за поведения ее жителей. Это сравнение она привела в выпуске шоу «1-11», доступном во «ВКонтакте».

Галич, жившая в детстве в столице Северной Осетии, объяснила, что, когда она гуляет по Италии, мужчины кричат ей вслед комплименты так же, как кричали во Владикавказе. «Идешь и думаешь: "Ну ладно, что, не свистите. И ты понимаешь: я дома. Я у себя во Владикавказе», — поделилась блогерша впечатлениями от популярной у россиян европейской страны.

Она также подчеркнула, что Италия ей нравится больше, чем Франция. По ее словам, итальянцы ближе россиянам по менталитету.

Ранее Галич назвала сложность материнства. По ее словам, из-за так называемого кризиса трех лет у ее сына участились истерики. Она подчеркнула, что считает это нормальным этапом во взрослении ребенка.