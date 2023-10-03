Ида Галич раскрыла сложность материнства

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, что из-за кризиса трех лет у ее ребенка часто случаются истерики. Сложность материнства она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Галич опубликовала видео, на котором успокаивает своего кричащего и плачущего сына. «Мы продолжаем знакомиться с кризисом трех лет. Очень быстрая смена настроения сопровождается мимолетными истериками от нежелания делать самые обычные вещи, которые раньше с легкостью выполнялись, плюс острая реакция на все», — объяснила она.

Вместе с тем блогерша назвала такие проявления нормальным этапом во взрослении ребенка. «Это суперважная ступень в развитии малыша», — высказалась она о кризисе трех лет.

Ида Галич в мае 2018 года вышла замуж за Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон. Спустя год блогерша подтвердила слухи о разводе. Позднее она рассказала, что инициатором расставания стал супруг.