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11:46, 3 октября 2023Интернет и СМИ

Ида Галич раскрыла сложность материнства

Ида Галич

Ида Галич. Кадр: Galich Ida / YouTube

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, что из-за кризиса трех лет у ее ребенка часто случаются истерики. Сложность материнства она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Галич опубликовала видео, на котором успокаивает своего кричащего и плачущего сына. «Мы продолжаем знакомиться с кризисом трех лет. Очень быстрая смена настроения сопровождается мимолетными истериками от нежелания делать самые обычные вещи, которые раньше с легкостью выполнялись, плюс острая реакция на все», — объяснила она.

Вместе с тем блогерша назвала такие проявления нормальным этапом во взрослении ребенка. «Это суперважная ступень в развитии малыша», — высказалась она о кризисе трех лет.

Ида Галич в мае 2018 года вышла замуж за Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон. Спустя год блогерша подтвердила слухи о разводе. Позднее она рассказала, что инициатором расставания стал супруг.

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    Олег Давыдов
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