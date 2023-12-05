Ирина Слуцкая сочла недостойным обсуждение американского фигуриста

Ирина Слуцкая посчитала недостойным обсуждение американского фигуриста Малинина

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отказалась отвечать на вопросы об американском фигуристе Илье Малинине. Ее слова приводит «Чемпионат».

Бывшая спортсменка посчитала недостойным обсуждение американского спортсмена. «Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех», — заявила она.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США. Илья Малинин — первый в истории фигурист, успешно выполнивший на соревнованиях четверной аксель.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.