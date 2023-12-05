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16:45, 5 декабря 2023Культура

Катя Лель станцевала на яхте с мужчинами на фоне новостей о разводе

Певица Катя Лель опубликовала видео с яхты в мужской компании

Кадр: @katyalelofficial

Российская певица Ката Лель опубликовала видео, где она танцует на яхте на фоне новостей о разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Ролик выложен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

На кадрах присутствует 14-летняя дочь исполнительницы Эмилия и продюсер Артем Сорокин. «Тот самый момент, когда захотелось вскочить и танцевать от счастья, энергии, музыки, света и благодарности!» — подписала она видео, а также добавила хештег «любовь в сердце».

Ранее была раскрыта причина развода Кати Лель после 15 лет брака. По словам подруги исполнительницы, несмотря на то, что в сети Кузнецова называют бизнесменом, у него никогда не было собственного дела — он старался заработать деньги разными способами, но у него это плохо получалось.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых — в официальном браке. У них есть общая дочь Эмилия.

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      Варвара Кошечкина
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